Jaarbeurs in Utrecht toch weer open voor coronavaccinaties

De Jaarbeurs is vanaf vrijdag toch weer open voor mensen die een coronavaccin willen. Mensen kunnen zeven dagen per week terecht van 9.00 tot 17.00 uur.

De nieuwe vaccinatielocatie zit naast TestpaviljoenA, in PaviljoenB aan de Truus van Lierlaan. De GGD is dagelijks aanwezig om mensen te vaccineren, maar ook mensen die informatie willen over het coronavaccin kunnen er terecht met vragen.

Wie gevaccineerd wil worden hoeft geen afspraak te maken en mag kiezen tussen het Janssen-vaccin en het Pfizer-vaccin. Van het Janssen-vaccin is één prik voldoende. Mensen die voor het Pfizer-vaccin kiezen, kunnen direct een afspraak voor hun tweede prik maken.

De grote vaccinatielocatie in de Jaarbeurs sloot eind augustus, omdat de meeste mensen toen al gedeeltelijk of volledig gevaccineerd waren of een afspraak hadden ingepland of waren uitgenodigd. In de tijd dat de Jaarbeurs open was, werden er 460.000 prikken gezet, liet de GGD destijds weten.