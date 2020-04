Jaarbeurs overweegt verkoop Beatrixgebouw na 2028 Het Beatrixgebouw. Archiefbeeld DUIC / Nienke Kamphuis

De Jaarbeurs is in overleg met de gemeente over de mogelijke verkoop van het Beatrixgebouw. Met de toekomstige verkoop zou geld vrij gemaakt kunnen worden voor de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein.