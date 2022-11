Jaarbeurs Utrecht valt twee keer in de prijzen op internationaal congres voor evenementenlocaties

De Jaarbeurs heeft dinsdag twee prijzen in ontvangst genomen tijdens het jaarlijkse UFI Global Congress, een internationaal congres voor evenementenlocaties en -organisatoren dat afgelopen week plaatsvond in Rotterdam. De Utrechtse evenementenlocatie blinkt volgens de organisatie uit in duurzaamheid en digitale innovatie.

Voor het eerst sinds corona vond het congres weer op locatie plaats, in Rotterdam Ahoy. Op dinsdag, de laatste dag, werden prijzen uitgereikt aan evenementenlocaties die het beste presteren in één van de zes categorieën. De Jaarbeurs mocht daar twee prijzen in ontvangst nemen, de Sustainability Award en de Digital Innovation Award.

De Jaarbeurs won de Sustainability Award voor de verduurzaming in haar horeca en voor de manier waarop voedselverspilling wordt tegengegaan. Zo wordt volgens CEO Jeroen van Hooff in de restaurants en op de evenementen van de Jaarbeurs bijvoorbeeld grotendeels vegetarisch eten geserveerd en werkt de evenementenlocatie samen met Too Good To Go en de Voedselbank om voedselverspilling tegen te gaan.

Applicatie

De Digital Innovation Award ging naar de Jaarbeurs voor de nieuwe Jaarbeurs Live app, waarmee bezoekers onder andere door de evenementenhal kunnen navigeren en een persoonlijk programma kunnen samenstellen.

Van Hooff: “We zetten continu stappen om in 2030 de meest duurzame en slimme eventlocatie en -organisator van Europa te zijn. Ik ben ongelooflijk trots dat de stappen die we tot nu toe hebben gezet op het gebied van verduurzaming en digitalisering wereldwijd worden erkend.”

