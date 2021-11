Jaarbeurs wacht niet op aankondiging van nieuwe coronamaatregelen en gelast beurzen voor dit weekend af

De Jaarbeurs in Utrecht heeft besloten de beurzen die dit weekend in het hallencomplex zouden plaatsvinden, af te gelasten. Dit weekend stonden de Verzameljaarbeurs en de Mega Platen & CD Beurs op het programma, maar beide beurzen gaan dus niet door.

De Jaarbeurs loopt met de afgelasting vooruit op de besluiten van het kabinet, die vrijdagavond in een persconferentie bekend worden gemaakt. De Jaarbeurs verwacht dat een van de maatregelen is dat evenementen vanaf zaterdagavond niet meer mogen plaatsvinden. Daarom zou het ‘niet langer verantwoord’ zijn om de beurzen op zaterdag nog door te laten gaan. In de Jaarbeurs werden dit weekend acht- tot tienduizend bezoekers verwacht.

Directeur Albert Arp noemt de afgelasting ‘een lastige afweging’. “Veel bezoekers en exposanten uit binnen- en buitenland hebben zich op deze beurzen verheugd, maar wij vinden het onze verantwoordelijkheid om nu al dit besluit te nemen. Veiligheid staat bij de Jaarbeurs voorop. Beide beurzen lenen zich er niet voor om op deze korte termijn nog omgebouwd te worden naar 1,5 meter varianten”, aldus Arp.

Geplaceerde vergaderingen en congressen kunnen voorlopig wel gewoon plaatsvinden. Met de exposanten en beursorganisatie van de beurzen die dit weekend gehouden zouden worden, wordt overlegd over een eventuele nieuwe datum. De Jaarbeurs neemt later aanvullende maatregelen, als duidelijk is wat de impact van de andere coronamaatregelen is op de evenementen in de Jaarbeurs.