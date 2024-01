Jaarwisseling in Utrecht: ‘relatief rustig verlopen, wel geweld tegen agenten’

De jaarwisseling in Utrecht is over het algemeen ‘feestelijk en relatief rustig verlopen’. Dat laat de gemeente weten na de voorlopige rapportages van politie, brandweer en de ambulancedienst. Wel is op meerdere plekken in de stad met (zwaar) vuurwerk naar agenten gegooid en heeft de politie moeten ingrijpen. Ook in de regio Utrecht was het op sommige plekken onrustig met meerdere geweldsincidenten tegen hulpverleners.

De brandweer is 114 keer uitgerukt en de ambulancedienst heeft 40 spoedritten uitgevoerd. De politie heeft 19 aanhoudingen verricht. Ook zijn er 24 autobranden geweest. Het aantal aanhoudingen en autobranden ligt iets hoger dan vorig jaar.

Burgemeester Sharon Dijksma: “De jaarwisseling is voor veel Utrechters geweest wat het zou moeten zijn: een mooi feestje. Tegelijkertijd was er een groep mensen die zich heeft misdragen en het nodig vond vuurwerk naar agenten en brandweer te gooien. Het is een trend die voor levensgevaarlijke situaties zorgt en ook omstanders raakt. Over deze trend maak ik me grote zorgen.”

Cijfers

Onderstaande cijfers (over de periode 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 06.00 uur) zijn gebaseerd op de voorlopige rapportages van de politie, brandweer en de ambulancedienst over het verloop van de jaarwisseling. In de loop van januari volgen de cijfers over bijvoorbeeld de schade aan de openbare ruimte en het aantal meldingen.

Ruim 250 vrijwilligers hebben voorafgaand aan de jaarwisseling en vannacht geholpen hun buurt zo veilig en rustig mogelijk te houden. Zij surveilleerden ‘s avonds en ‘s nachts op straat en spraken buurtbewoners aan op hun gedrag. Burgemeester Dijksma: “Dit zijn de mensen die hun buurt en buurtgenoten als geen ander kennen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het veilig en feestelijk houden van de jaarwisseling. Ik ben hen en onze mensen van de politie, brandweer, jongerenwerk, ambulancedienst en toezicht en handhaving dankbaar voor hun inzet afgelopen nacht.”