Jandarijnen sieren Lange Viestraat in Utrecht

Er zijn weer een stel Jandarijnen opgedoken in het straatbeeld van Utrecht. Deze keer in de Lange Viestraat in het centrum van Utrecht. Het is een initiatief van Janneke Kreek, oprichter van het warenhuis E&co dat ook in de straat gevestigd zit. De Jandarijnen zijn een creatie van JanIsDeMan.

De Lange Viestraat is een grote drukke weg in de binnenstad, er zitten een aantal winkels maar er is ook leegstand. Kreek zegt: “Het leek mij geweldig om de deprimerende situatie aan de Lange Viestraat om te keren en de leegstand juist positief te benutten.”

Dus vroeg Kreek de eigenaar van het buurpand dat al lange tijd leeg stond en nu verbouwd wordt om goedkeuring om de straat wat op te fleuren en benaderde ze Jan Heinsbroek, de man achter JanIsDeMan. Die was wel gecharmeerd van de locatie van het kleine ‘canvas’ dat beschikbaar was aan deze drukbezochte straat.

Verstopt

Jan en Janneke hoefde niet lang na te denken over wat er op de houten muur zou moeten komen: de Jandarijn! Sinds deze olijke mandarijn moest worden verwijderd van een werk aan de Amsterdamsestraatweg omdat niet alle buren er gecharmeerd van waren, popt hij op steeds meer plekken op. Verstopt in een groot kunstwerk of verlegen om een hoekje glurend van een straatbord. Nu dus ook in de Lange Viestraat.

“Hij is ondertussen wel mijn lievelingetje geworden, omdat hij niet alleen mensen aan het lachen maakt, maar vooral ook een symbool van positief protest tegen vertrutting is”, aldus Heinsbroek.