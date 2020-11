JanIsDeMan maakt muurschildering van tientallen kindertekeningen

De Utrechtse kunstenaar Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, heeft een muurschildering gemaakt waar tientallen kindertekeningen in zijn verwerkt. De schildering aan de Esdoornstraat is een initiatief van de buurt.

Buurtbewoners van de Esdoornstraat in de Utrechtse Tweede Daalsebuurt wilden iets toevoegen een hun wijk. Ze verzamelden tientallen kinderentekeningen waar Jan een muurschildering van heeft gemaakt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Terwijl Jan een stapel tekeningen in zijn handen heeft wijst hij naar de muur: “Raketten, haaien, fantasiewezen het is allemaal terug te zien op de muur. Het is vooral leuk dat alle kinderen nu langskomen en zoeken naar hun eigen tekening op de muur.”

De muurschildering is zo een afspiegeling van de fantasie van de kinderen uit de buurt geworden. “En corona-technisch is het ook een mooi concept. De kinderen konden thuis tekenen en hier in hun eigen wijk een muurschildering komen bekijken. Zo is het museum toch een soort van open.”