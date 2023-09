Jarenlange gevangenisstraf voor twee pogingen tot verkrachting in Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft een 41-jarige man maandag een gevangenisstraf van vier jaar en vier maanden opgelegd voor een dubbele poging tot verkrachting in Utrecht. De man achtervolgde zijn slachtoffers vorig jaar juni door het stationsgebied, Lombok en Lunetten.

Beide pogingen tot verkrachting waren in de ochtend van 19 juni. De verdachte achtervolgde die ochtend binnen anderhalf uur vijf verschillende vrouwen. Een van de vrouwen heeft hij kort aangeraakt en twee anderen werden na de achtervolging van achteren aangevallen. De verdachte probeerde hen te overmeesteren door op ze te gaan zitten. Volgens de rechtbank is in beide gevallen sprake van poging tot verkrachting. De verdachte ging er bij allebei de slachtoffers vandoor toen voorbijgangers iets riepen en de slachtoffers te hulp schoten.

De verdachte werd in 2010 veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin. Hij kreeg een gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd, maar werd in 2017 voorwaardelijk vrijgelaten. Tijdens de pogingen tot verkrachting vorig jaar zat de man nog in zijn proeftijd.

De rechter heeft de man nu opnieuw veroordeeld tot een celstraf, ditmaal een straf van vier jaar en vier maanden. “De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van zeer ernstige feiten. Omdat de strafbare feiten in de openbare ruimte en op klaarlichte dag zijn gepleegd en verdachte zijn slachtoffers willekeurig lijkt te hebben uitgekozen zijn deze feiten niet alleen zeer ingrijpend voor de slachtoffers maar veroorzaken deze ook onrust en gevoelens van onveiligheid en angst in de samenleving”, aldus de rechtbank. Naast de gevangenisstraf moet de man beide slachtoffers tienduizenden euro’s schadevergoeding betalen.