Jarenlange werkzaamheden Westelijke Stadsboulevard in Utrecht gaan beginnen

De plannen lagen er al een aantal jaar, maar eind deze maand kunnen de werkzaamheden aan de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug echt van start gaan. De gemeente gaat de straten inrichten als stadsboulevard, naar het voorbeeld van ’t Goylaan. De huidige drukke verkeerswegen moeten plaats gaan maken voor veilige wegen met groen en bomen, bedoeld voor lokaal verkeer. De werkzaamheden duren meerdere jaren, en voor automobilisten wordt er veel overlast verwacht.

De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard is onderdeel van plannen van de gemeente om automobilisten in de toekomst zoveel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden. De stad zou anders het autoverkeer niet meer aankunnen. Drukke verbindingswegen, zoals die van het 24 Oktoberplein naar de Marnixbrug, gaan daarom steeds meer plaatsmaken voor zogeheten stadsboulevards. Deze stadsboulevards zijn vooral bedoeld voor bestemmingsverkeer, met veel groen en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Hiernaast moeten ze zorgen voor meer woongenot bij omwonenden. Een voorbeeld hiervan is ’t Goylaan, deze weg werd eerder al ingericht als stadsboulevard.

De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard wordt uitgevoerd op de Pijperlaan, Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Vleutenseweg (westzijde) Thomas à Kempisweg, Cartesiusweg, St. Josephlaan en Marnixlaan, een stuk dat bij elkaar ruim vier kilometer lang is. Bijna het hele traject wordt aangepast en gaat van in totaal vier rijbanen naar twee. De ruimte die vrijkomt door het verminderen van het aantal rijbanen wordt gebruikt voor de aanleg van brede middenbermen, die een veilige oversteekhaven moeten bieden. Ook komen er vrijliggende fietspaden en voetpaden aan beide kanten van de weg. Hiernaast worden er slimme verkeerslichten geplaatst, die zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming van het verkeer. Met de herinrichting wil de gemeente voorrang geven aan schone vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Auto’s en ander doorgaand verkeer moeten zoveel mogelijk om de stad heen geleid worden.

Vijf deelgebieden

De gemeente heeft het traject opgedeeld in vijf deelgebieden. Drie deelgebieden zijn nu uitgewerkt in een definitief ontwerp, namelijk: de Marnixlaan, St. Josephlaan en de Cartesiusweg. Aan deze wegen gaat de komende tijd als eerste gewerkt worden. De Marnixlaan wordt aangepast naar twee rijbanen met elk één rijstrook, een brede middenberm en vrijliggende tweerichtingsfietspaden. Alle ventwegen komen te vervallen. De ruimte die daardoor ontstaat op het voetpad wordt gebruikt voor de aanleg van groen.

De kruispunten Marnixlaan – Van Hoornekade en Marnixlaan – Royaards van de Hamkade worden vervangen door voorrangspleinen. Het voorrangsplein op het laatstgenoemde kruispunt wordt in het definitieve ontwerp iets opgeschoven om een slinger te maken in de aanrijdwegen, zodat het autoverkeer afgeremd wordt. Bovendien wordt het iets langer gemaakt, zodat auto’s niet recht op de Royaards van de Hamkade inrijden. Hier lijkt de gemeente gebruik gemaakt te hebben van ervaringen met het voorrangsplein op ’t Goylaan, dat ook werd verlengd ten behoeve van de veiligheid. Op 31 mei beginnen de werkzaamheden aan het stuk vanaf station Zuilen tot en met de rotonde Marnixlaan/Van Egmondkade. Hier wordt tot en met oktober 2022 aan gewerkt. Daarna zal gewerkt worden aan het stuk tot en met de Marnixbrug. Dat moet rond mei 2023 klaar zijn.

De gemeente waarschuwt alvast voor verkeers- en geluidshinder gedurende de periode dat er gewerkt wordt aan dit gedeelte van de Westelijke Stadsboulevard. Om verkeershinder te beperken zal soms ’s nachts doorgewerkt worden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden rijden of lopen. Voor auto’s geven de werkzaamheden volgens de gemeente veel verkeersoverlast.

Cartesiusweg

In de zomer van 2023 gaat de gemeente beginnen aan de Cartesiusweg. Ook deze weg gaat grotendeels terug naar twee rijstroken. De ruimere middenberm die daardoor ontstaat gaat volgens het ontwerp onder andere gebruikt worden voor een zogeheten wadi. Dit is een groenstrook waar regenwater opgenomen wordt, zodat er minder water via het rioolsysteem afgevoerd hoeft te worden. Hierin houdt de gemeente rekening met hevige regenbuien die steeds vaker voorkomen.

Tussen de kruising met de Nijverheidsweg en de Thomas à Kempisweg blijven er vier rijstroken om de hoeveelheid bestemmingsverkeer te kunnen verwerken. De middenberm wordt daar iets minder breed, maar wel breed genoeg voor groen. Ter hoogte van de Schepenbuurt komt de ventweg te vervallen. Hier komt een tweerichtingenfietspad. Aan de noordzijde blijft de ventweg behouden. Na overleg met bewoners heeft de gemeente besloten ook de parkeerplaatsen aan deze ventweg grotendeels te laten liggen. In het definitieve ontwerp worden negen plekken verplaatst naar de rijbaan.

Inspraak

De plannen van de gemeente voor de Westelijke Stadsboulevard zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van reacties van omwonenden, een aantal keer gewijzigd. In 2015 kwamen bewoners van het Thomas à Kempisplantsoen bijvoorbeeld met een variant op het plan van de gemeente. De huizen aan het Thomas à Kempisplantsoen liggen ingeklemd tussen de Vleutenseweg en de Thomas à Kempisweg. De bewoners wilden graag dat de Thomas à Kempisweg vrij bleef van gemotoriseerd verkeer en presenteerden een variant op het plan van de gemeente: het Frits Alternatief.

Het college verkoos in eerste instantie het eigen plan boven dat van de bewoners, maar na stemming in de gemeenteraad werd uiteindelijk toch het Frits Alternatief opgenomen in het voorlopig ontwerp voor de stadsboulevard. De Thomas à Kempisweg wordt in het voorlopige ontwerp veranderd in een park. Autoverkeer gaat langs de Vleutenseweg en het Thomas à Kempisplantsoen geleid worden. Verder werd na overleg met bewoners onder andere besloten tot snelheidsremmende maatregelen, meer oversteekmogelijkheden en betere bereikbaarheid van tankstations.

Vervolg

De gemeente komt later dit jaar met de definitieve ontwerpen van de deelgebieden vier en vijf: Majellaknoop (de Spinozaweg, Vleutenseweg en Thomas à Kempisweg) en Oog in Al (Joseph Haydnlaan en Lessinglaan). Deze gebieden zijn ook als laatste aan de beurt in de planning voor de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. In de zomer van 2023 hoopt de gemeente te kunnen starten met de werkzaamheden in Oog in Al. Eind 2023, begin 2024 wordt vervolgens een begin gemaakt met de herinrichting van de Majellaknoop. Alle werkzaamheden zouden eind 2024 afgerond moeten zijn.