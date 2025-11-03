Jassenactie en muziek centraal bij Mantel van Sint Maarten in Utrecht

In de aanloop naar Sint Maarten vindt op 6 november de 21e editie van de Mantel van Sint Maarten plaats. Tijdens dit jaarlijkse evenement, dit keer in de Domkerk, worden vrijwilligersinitiatieven beloond die zich inzetten voor omzien naar elkaar, en worden jassen ingezameld. “Daarbij hopen we dat andere Utrechters geïnspireerd worden om zich ook in te zetten voor hun medemens.”

Het evenement start met soep en brood en biedt bezoekers de kans om de lichtsculpturen voor de Sint-Maartenparade te bekijken die in de Domkerk staan opgesteld.

Daarna volgt het programma met muziek en de bekendmaking van de winnaars van de stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten, die jaarlijks wordt uitgereikt aan lokale vrijwilligersinitiatieven.

Het thema van dit jaar is ‘Muziek verbindt’. “Muziek geeft ontspanning, maakt vrolijk, kan een verhaal vertellen en verbindt mensen met elkaar, zelfs over de grenzen van leefwerelden, culturen en talen heen”, aldus Mantel van Sint Maarten.

Daarom zijn er dit jaar zeven muzikale kanshebbers: Stichting Appeltaartconcerten, De VaarWelZangers, Culture Shock, La Fragola, Koor Duniya, Muziekgroep Musicaz en Koor Ptaha.

Inzameling van jassen

Een belangrijk onderdeel van de avond is de jasseninzamelingsactie, georganiseerd in samenwerking met de ChristenUnie, het Straatpastoraat en het Leger des Heils. “We laten ons inspireren door de jas die Sint Maarten deelde”, aldus de organisatie.

Tijdens het evenement is de kerk open voor mensen die een winterjas willen uitzoeken, zodat mensen in Utrecht die geen goede, warme jas hebben, deze kunnen krijgen. “Mensen die op straat leven, ongedocumenteerde mensen, vluchtelingen, mensen met een kleine portemonnee. Volwassenen, maar ook kinderen. Dus alle jassen zijn welkom.”

De jassen kunnen worden gebracht naar de Domkerk van maandag 2 tot en met donderdag 6 november tussen 12.00 en 16.00 uur en bij aanvang van het evenement.

Mantel van Sint Maarten

De Mantel van Sint Maarten wordt jaarlijks georganiseerd door gezamenlijke kerken, met steun van diverse fondsen. De editie van dit jaar wordt gedragen door de Domkerk en de Diaconie Utrecht. De avond duurt van 17.30 tot 21.00 uur. Deelname is gratis.