Je favoriete horeca aan huis

De horeca is weer gesloten. Een essentieel onderdeel van onze cultuur én stad is ontoegankelijk geworden. Maar waar al wel bewezen was dat juist ondernemers in deze branche weerbaar en creatief zijn, wordt dat nu voor de tweede keer duidelijk. Van borrelboxen en lunchpakketten tot oester met prosecco en culinaire vijfgangendiners; De Utrechtse cafés en restaurants zijn in no-time omgetoverd tot de beste bezorg-en afhaallocaties. Al het lekkers dat jij zo mist, gewoon in de comfort van je eigen huis. Bestel snel, geniet van heerlijk eten en drinken én steun zo jouw lievelingsplekjes.

TIP: bestel zoveel mogelijk direct bij de restaurants en kies voor afhalen waar mogelijk, zo komt je geld ook echt bij het restaurant zelf terecht.

Héronpetit restaurant/Kookabarra – Bring your own tupperware

Het team van Kookabarra en Héron staat weer voor je klaar met BYOT afhaalmenu’s. Ze gaan met deze menu’s van wat van nederlandse bodem en uit Nederlandse wateren verkrijgbaar en in het seizoen is. Af te halen op de Schalkwijkstraat.

www.heronrestaurant.nl

Vroeg – Winkel, bakkerij en afhaal

Bij Vroeg kun je zeven dagen per week tot 19:00 uur terecht voor producten uit de bakkerij en de winkel en voor broodjes en gerechten uit het restaurant. Bereid met echt ambacht en ingrediënten uit de streek. Proef het zelf.

www.vroeg.nl

Metro City Kitchen – Je bent zelf de chef met Metro

Restaurant Metro City Kitchen biedt een tafel vol Metro voor thuis. De gerechten worden koud geleverd en met de instructies die erbij zitten tover je het zelf om tot een culinaire beleving. Ook kun je bij Metro terecht voor oesters, een kaasplank, desserts en lekkere drankjes.

www.restaurantmetro.nl

Tiger Mama – Verse sushi en snacks bij Tiger Mama

Verse sushi en dimsum zijn altijd een goed idee. Daarom blijft het team van Tiger Mama ook nu de rest meest verse sushi en snacks voor je maken. Sushiboxen, sushi rolls, dimsum mixen en snacks als gyoza, springrolls en sashimi voor thuis.

www.tigermama.nl

LE:EN – Klein Azië bij je thuis met LE:EN

Elke vrijdag en zaterdag kan je bij LE:EN de heerlijke chef’s special afhalen, met o.a. sushi squares, de welbekende broccolisalade, heerlijke curry en huisgemaakt dessert. Ook bieden ze een Aziatische bierproeverij, sake uit Japan, of een geweldige (vegan/bio) Pinot Grigio.

www.leen-restaurant.nl

Restaurant Florent – Eigenwijs Frans van Florent

Restaurant Florent is een eigenwijze Franse bistro. Klassieke culinaire gerechten op een eigentijdse manier bereidt. Je kunt van deze beleving nu zeven dagen per week thuis genieten, met instructies van chef Mcadoo. Zowel lunch als diner, alleen afhalen.

www.restaurant-florent.nl

De Pomp – Dokter Drive Through bij De Pomp

Het is tijd voor Dokter Drive Through De Wintercheck, dus De Pomp biedt de nodige check-ups. Dit keer een vest menu, inclusief APK’tje en brandstof. Elke week van woensdag tot en met zondag lunch én diner. Op vrijdag en zaterdag ‘in de Olie’ met snacks en speciaalbiertjes.

www.depomputrecht.nl

Teds – All Day Brunch van Teds

Teds staat voor ‘all day brunch’. En dat is dus precies wat je nu ook thuis kunt doen. Het hele menukaart is te bestellen voor thuis. Van eggs benedict en french toast tot een ceasar salad of banana pancakes. Ook bieden ze ‘build your own’ boxes voor brunch en high tea.

www.teds-place.nl

Guusjes – De lekkerste klassiekers van Guusjes

Bij restaurant Guusjes kun je van maandag t/m woensdag tussen 16:00-21:00 uur en van donderdag t/m zondag tussen 12:00-21:00 uur terecht voor pizza’s, burgers, Guusjes famous kipsaté, wisselende gerechten en meer. Ook biedt Guusjes een bierproverij van 6 bieren om thuis te proberen.

www.etenbijguusjes.com

BijBram – BijBram is bij je thuis

BijBram bij je thuis! of je nu trek hebt in albondigas in tomatensaus, een wildstoof in donker bier, risotto met gorgonzola en peer of lasagne frutti di mare; BijBram heeft het. Uiteraard zijn er ook lekkere desserts én wijn, bier-en aperitiefpakketten.

www.bij-bram.nl

De Bakkerswinkel – van high-tea tot kaasfondue

De Bakkerswinkel staat misschien wel het meest bekend im de fameuze high-tea, maar sinds de crisis blijft ook de kaasfonue niet onopgemerkt. Kies voor een bakkersbrunch, picknick pakket, high-tea of kaasfondue en geniet heerlijk vanuit huis.

www.bakkerswinkelutrecht.nl

Camping Ganspoort – Van de Camping naar je huis

Woon je op maximaal 15 minuten fietsen van Rotsoord, dan is je huis een tentje op Camping Ganspoort en wordt je bestelling thuis bezorgd. Van broodjes, salades, snacks en taart tot de heerlijkste hoofdgerechten en frietjes.

www.campingganspoort.nl

De Utrechter/Flatbreadbar – De Utrechter lanceert de Flatbreadbar

De Utrechter lanceerde een heuse pop-up delivery en take away concept! Ze lieten zich insprireren door platbroden uit alle windstreken. op de kaart staan heerlijke en wereldse gerechten. Tip: gebruik de kortingscode FREEDELIVERY voor gratis bezorging.

www.flatbreadbar.com

Winkel van Sinkel – Samen take away met de Winkel van Sinkel

Massaal missen we de feestjes, maar gelukkig kunnen we wel thuis genieten van drie heerlijke dagschotels. Van woensdag tot en met zondag haal je de Winkel van Sinkel in huis.

www.dewinkelvansinkel.nl

De Pizzabakkers – Pizza & Prosecco; zelf halen, kleine moeite

Pizza smaakt eigenlijk altijd het lekkerst thuis op de bank. De De Pizzabakkers kun je dan ook terecht voor de heerlijkste pizza’s vergezeld met een drankje. Prosecco bijvoorbeeld. Bezorgen kan, maar als je je favoriete pizzeria echt wilt steunen kun je beter afhalen.

www.depizzabakkers.nl

Broadway – Steaks & Ribs van Broadway

Ook Broadway gaat naast de opties voor thuisbezorgd, nu ook beginnen met afhaal. Via een link op de website kun je een bestelling plaatsen, en op een gewenst moment ophalen. De heerlijkste ribs, lekker voor thuis.

www.steaksandribs.nl

Werkspoorcafé De Leckere – Drive-Thru van De Leckere

Geen café, wel een drive-thru. Bij Werkspoorcafé De Leckere, kun je van woensdag t/m zondag terecht voor lekkere happen, borrelboxen en natuurlijk dranken. Wekelijks worden er leckere acties opgezet dus houd de website en socials in de gaten.

www.werkspoorcafe.nl

Restaurant C’est Ca – C’est Ca brengt Frankrijk naar huis

Restaurant C’est Ca is volgens eigenaar en chef Raoul zijn culinaire speeltuin. En dit kleine stukje Frankrijk haal je nu gewoon naar je eigen huis. Je kiest voor een 3-, 4- of 5-gangendiner en laat je heerlijk verrassen.

www.restaurant-cestca.nl

Pauls Pizza – ‘Slice to meet you!

Bij Pauls Pizza kies je je eigen gezonde bodem en wordt je pizza voor je belegd met verse ingrediënten. Of je nu kiest voor vega, vegan of met vlees, je pizza is altijd krakend vers. Liever een steengoede paste of salade? Ook dat kan.

www.paulspizza.nl

DeZusters – Deel een dinerbox van DeZusters

De Dinerbox van DeZusters bevat een volledig menu om te delen, berei met lokale producten. Ook zijn er aanvullende boxen, die een thuisdiner compleet maken. Afhalen en bezorgen is mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag.

dezusters.nl/dinerbox

Op Zuid- -De hele dag eten van Op Zuid

Op Zuid biedt naast een all day menu met o.a. Italiaanse pizza’s, burgers, pasta’s, rib’s, salades en dessert nu ook gerechten die je koud afhaalt en makkelijk thuis afgemaakt én eigen gemaakte diepvries pizza’s. naast dit alles kun je ook nog terecht voor een bierproeverij voor thuis.

www.opzuidutrecht.nl

Bij Moov – Hollandse pot bij food markt Moov

Bij Moov aan de Zadelstraat heeft een van de leukste Hollandse stands van Utrecht opgezet. Ouderwetse Hollandse pot voor thuis. Stampotten, (vega)erwtensoep, een broodje bal of poffertjes. Hollandser kan bijna niet.

instagram.com/bijmoov

Taplokaal Gist – Thuis proosten met Gist!

Bij Taplokaal Gist kun je een verrassingspakket met zes vers afgevulde blikken bier bestellen, maar ook heerlijke borrelplanken voor twee personen. Ook zijn er thuisdrinksets en toffe t-shirts. Kijk in de webshop of kom langs.

www.taplokaalgist.nl

Froh – All day breakfast van Froh

Froh is een all day breakfast café. Want, zo gelooft het team, van de hele dag ontbijt word je blij. Froh is open voor take-away koffie en ontbijt (dus ook als lunch) én ze hebben een bakfiets opgeknapt om vanaf deze week zondag brunches te bezorgen.

www.frohutrecht.nl

The Green House – Lokaal, vers en gezond

Thuisblijven kan lekkerder! verwen jezelf met de lunch- & dinerbox to-go. Vers bereid met lokale ingrediënten; smaakvol, verrassend én gezond.

www.thegreenhouserestaurant.nl

Restaurant Blauw – Toch naar Indonesië met Blauw

Een reisje naar Indonesië zit er even niet in, maar gelukkig kan Indonesië wel naar jou komen. restaurant Blauw staat voor de authentieke Indonesische keuken en de internationale bekroonde rijsttafels zijn nu te bestellen voor thuis. Thuis blijven en toch even helemaal weg.

www.restaurantblauw.nl

Anne&Max Domkwartier – Met Anne&Max voelt je huis als thuis

Thuiswerken met goede koffie voelt meer als thuis dan werken. Beleef jouw Anne&Max-moment thuis of op het werk met heerlijk ontbijt, lunch, high-tea, borrel en nog veel meer. Zien we je snel?

www.annemax.nl

Goesting – Eerlijk, biologisch en van de streek

Bij restaurant Goesting kun je 7 dagen per week terecht voor losse voor-en hoofdgerechten of een driegangenmenu en natuurlijk bijpassend wijn en bier. verse en eerlike gerechtenzoals wildpaté, slow escargots, steak tartare of pompoencurry.

www.restaurantgoesting.nl