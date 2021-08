Jeffrey Scott Pearson: ‘Binnen een maand kwam ik al bekenden tegen op straat’

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. Jezelf of iemand anders aanmelden voor deze rubriek? Dat kan! Mail naar [email protected]

Paspoort Naam: Jeffrey Scott Pearson

Land: Verenigde Staten

Geboorteplaats: Charlotte, North Carolina

Geboortedatum: 17 juli 1965

Scott en zijn echtgenote Shannon verhuizen in 2017 naar Utrecht. “We hadden aanvankelijk plannen om naar Noord-Ierland te verhuizen. Ik zou daar op een muziekschool gaan werken. Maar net rond die tijd kwam de discussie rond de Brexit op stoom en zagen we toch maar van Noord-Ierland af.”

De twee gaan online verder op zoek naar een land waar ze naartoe zouden verhuizen. “We tikten in: ‘Beste landen van de wereld’ en Nederland bleef maar terugkomen.” Utrecht staat voor Shannon en Scott met stip op nummer één van Nederlandse steden.

“Utrecht is gewoon de mooiste stad. Ik ben nu 55, maar als ik 25 was geweest, dan hadden Rotterdam of Amsterdam het wel gewonnen. Maar die steden vergen veel energie, denk ik zo. In Utrecht vind je juist een prachtige mix van jeugd en een stad van 2000 jaar oud.

De samenhang van de stedelijke omgeving klopt hier gewoon. Een mooie combinatie van grootte, inwoners en een goeie hoeveelheid studenten.” Utrecht is een dorp, zegt Pearson later. “Binnen een maand kwam ik al bekenden tegen op straat, mensen die ik nieuw had leren kennen. Mijn huisbaas zegt nu wel eens dat ik later maar burgemeester moet worden; ik kan niet naar buiten zonder dat ik mensen tegenkom die ik ken.”

Bollendak

“Toen ik voor het eerst in Utrecht kwam, waren ze bezig met het bouwen van het ‘bollendak’ naast Utrecht Centraal”, vertelt Scott verder. Het is een heel ‘Nederlands’ idee, denkt hij, om zo’n lichtdoorlatend afdak te maken. “Het is een hele slimme oplossing. Ik verbaas me over hoe efficiënt het is.”

Ook is hij verbaasd over de infrastructuur in Utrecht. “In de Verenigde Staten heb je hoe dan ook een auto nodig. Hier hoeft dat niet. Je kan hier met de bus, de trein en de fiets. Zelfs lange stukken lopen vind ik een stuk minder intimiderend dan vroeger.” Alleen over bus 8 is Pearson niet zo te spreken: “Ik zou willen dat de route niet steeds veranderde.”

Scott en Shannon hielden hun avonturen in hun nieuwe woonplaats Utrecht een tijdlang bij via lachwekkende posts op Facebook. Ze zijn nu te vinden op de website van Scott.