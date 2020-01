Jehova’s Getuigen willen publicatie van onderzoek Universiteit Utrecht tegenhouden

Jehova’s Getuigen Nederland is naar de rechter gestapt om een onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht (UU) tegen te houden. Het onderzoek richtte zich op seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen.

Het Parool meldt dat de zaak woensdag dient bij de rechtbank in Utrecht en dat de Universiteit Utrecht is gedaagd. Eerder werd het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen al aangekondigd.

Ook zei de UU te kijken naar de bereidheid van slachtoffers binnen de gemeenschap om aangifte te doen. Het onderzoek is ingesteld op aandringen van de Tweede Kamer nadat dagblad Trouw eerder had geschreven over seksueel misbruik binnen de gemeenschap.

De Jehova’s Getuigen zouden het rapport al hebben ingezien en de conclusies als wetenschappelijk en feitelijk onjuist hebben beoordeeld.