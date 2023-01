Jelka (24) uit Utrecht sinds maandag vermist

De 24-jarige Jelka Ferkovic uit Utrecht is sinds maandag 16 januari vermist. De politie heeft daarom een oproep geplaatst waarin mensen met meer informatie over de vermissing van de vrouw worden opgeroepen zich te melden.

Jelka is maandag 16 januari rond 09.45 uur voor het laatst gezien in de Utrechtse buurt Hoograven. Waar zij daarna naartoe is gegaan is niet bekend.

De vrouw is volgens de politie te herkennen aan haar zwarte lange jas en zwarte hoge laarzen. Ze heeft een licht getinte huidskleur en donker haar.

Het is tot slot ook niet bekend hoe Jelka zich op het moment verplaatst. “Zij verplaatst zich mogelijk te voet of anders. Zij heeft geen auto”, aldus de politie.

Bekijk de website van de politie voor meer informatie over de vermiste vrouw.