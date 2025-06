Jeugdfonds Sport en Cultuur blij met steun van gemeente Utrecht: ‘Hopen 1350 kinderen te helpen’

De gemeente Utrecht stelt tot en met 2027 jaarlijks 150.000 euro subsidie beschikbaar aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. Met deze steun wil het fonds dit jaar zo’n 1350 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen helpen om mee te doen aan sportactiviteiten.

Het fonds ondersteunt kinderen voor wie sport of cultuur anders moeilijk te betalen is. Het doel is om hun kansen te vergroten, want sport en cultuur dragen bij aan het fysieke en mentale welzijn van opgroeiende kinderen. “Er blijft behoefte aan extra middelen, omdat armoede naar verwachting niet minder wordt en ook de prijzen van sport en cultuur stijgen,” zegt Judith Kooistra, coördinator van het Jeugdfonds in Utrecht en Noord-Holland.

Lichte groei

In 2024 hielp het fonds al 1299 Utrechtse kinderen aan sport- of cultuurlessen. Voor 2025 hoopt het Jeugdfonds 1350 kinderen te bereiken en te helpen. In Utrecht vult het fonds het bestaande U-pasbudget aan, of springt bij als gezinnen geen (toereikende) U-pas hebben.

Apart subsidiebudget voor cultuur

Voor culturele activiteiten, zoals muziek- of danslessen, vraagt het Jeugdfonds jaarlijks een aanvullende subsidie aan. Voor 2025 is hiervoor al een aparte bijdrage van ruim 100.000 euro toegekend. “Muziekles is duurder dan voetbal, maar we willen niet dat dit alleen weggelegd is voor kinderen uit rijkere gezinnen. Gelukkig ondersteunt de gemeente ons hiervoor vanuit de afdeling cultuur, vanuit de visie dat meedoen aan cultuur toegankelijk moet blijven”, licht bestuurslid Lotte Volz van het Jeugdfonds in Utrecht toe.

Toch is de verwachting dat met deze subsidies niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. “Gelukkig hebben we een goede samenwerking met Stichting Leergeld, die ook subsidie van de gemeente ontvangt. Zij willen dit geld onder andere ook aan sportaanvragen besteden,” aldus Kooistra. “Daarmee hebben we een goede basis om elke aanvraag te kunnen behandelen”, voegt Volz toe.

Daarnaast doet het Jeugdfonds een beroep op bedrijven, sportclubs en andere initiatieven om extra geld in te zamelen. “Zodat we meer kinderen kunnen laten meedoen.”

Oproep aan ouders

Ouders die hulp nodig hebben bij het vinden van een passende sport- of cultuuractiviteit, zonder zich zorgen te maken over de kosten, kunnen de keuzehulp van de gemeente Utrecht gebruiken. Ook kunnen ‘meerkrachten’ – professionals die gezinnen ondersteunen – namens hen direct aanvragen indienen.

Het Jeugdfonds werkt in Utrecht samen met onder andere de Armoedecoalitie, het U-pasbureau en het Jeugdeducatiefonds. Landelijk maakt het deel uit van het platform ‘Samen voor alle kinderen’ (SAM&).