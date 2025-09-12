Jezus Leeft keert terug bij abortuskliniek aan de Biltstraat in Utrecht: ‘We willen het gesprek aangaan met vrouwen die hier naar binnengaan’

Op de stoep voor Stadskliniek Utrecht aan de Biltstraat vond vrijdagochtend een anti-abortusdemonstratie van de vereniging Jezus Leeft plaats. Dit was weer de eerste demonstratie sinds de Raad van State besloten heeft dat de demonstranten het recht behouden om voor de abortuskliniek te demonstreren.
Terwijl een langsfietsende vrouw naar de demonstranten roept en haar duim fel naar beneden steekt, vertelt demonstrant Jonathan Scotto di Minico aan DUIC waarom het van belang is dat zij weer op de stoep voor het Vrelinghuis mogen demonstreren. “We kunnen wel een eind verderop staan, maar dat heeft veel minder zin. Hier versterkt het onze boodschap en kunnen we mensen er actief op aanspreken. We willen graag het gesprek aangaan met de vrouwen die hier naar binnengaan.”
Ondertussen loopt een jonge vrouw uit de Stadskliniek. Jonathan zwaait met een flyer naar de vrouw en spreekt haar aan: “Hallo mevrouw, ik heb hier wat moois voor je. Jezus houdt van je en wil je graag helpen”.
Bij aankomst van de demonstranten was er direct politie aanwezig op de Biltstraat. Jonathan laat weten dat zij toen bij de hoofdingang van de kliniek zijn weggestuurd. “We hebben officieel het recht om hier te mogen demonstreren, maar de politie stuurde ons desondanks toch weg bij de hoofdingang.”
Felle reacties
Omstanders reageren fel op de demonstratie. Mensen die langsfietsen, roepen naar de demonstranten en laten op deze manier weten het niet eens te zijn met de ‘pro-lifedemonstratie’.
Een van de demonstranten geeft hier een voorbeeld bij: “Toen we aankwamen, werd ons meteen verzocht onze bus weg te halen. Die man ging helemaal uit z’n ‘panty’ en zei: ‘Of je haalt ‘m nu weg of ik zorg ervoor dat jullie weggehaald worden’”. Op het omgebouwde busje, dat het uiterlijk van een ambulance heeft, zijn termen van Jezus Leeft te zien.
Daarnaast hangt er een groot spandoek met de tekst ‘Abortus is babymoord’ op de bus. Eerder die ochtend probeerde een voorbijganger het spandoek nog van de bus af te trekken. “Er is altijd gedoe rondom ons busje. Maar deze man probeerde gewoon het volledige spandoek van de bus af te scheuren”, aldus een van de demonstranten. Hij vertelt dat de politie niet ingreep toen de omstander het spandoek probeerde af te pakken.
Rechtszaak gewonnen
Op 5 mei 2021 wilde de vereniging Jezus Leeft ook een anti-abortusdemonstratie houden bij het Vrelinghuis aan de Biltstraat. Burgemeester Sharon Dijksma legde destijds beperkingen op, waardoor de demonstranten enkel op een laad- en loszone die 70 meter verderop ligt mochten demonstreren. Daarnaast was flyeren niet toegestaan.
De rechtbank oordeelde destijds dat de burgemeester de demonstranten niet weg mocht sturen. De gemeente Utrecht was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Op 8 augustus 2025 besloot de Raad van State uiteindelijk dat de uitspraak van de rechtbank blijft staan en de demonstranten het recht behouden om voor de abortuskliniek te demonstreren.
5 ReactiesReageren
De foto heeft iets surrealistisch. De bestelbus van Jesus Leeft staat voor kinderdagverbijf De Melkfabriek. Ik kan mij niet vinden in de uitspraak van de rechter. Een vrouw blijft baas in eigen buik! De moeders van het KDV hebben hopelijk wel een bewuste kinderwens gehad.
Het zou ook heel vreemd zijn om dit te verbieden terwijl extreemlinkse activisten wel onbelemmerd mogen demonstreren.
Kunnen die mensen zich niet druk maken om baby’s die daadwerkelijk geboren worden maar grotere kans hebben op overlijden door honger ziekte en andere dingen die God schijnbaar een goed idee vindt
Walgelijk gedrag richting vrouwen die daar al niet voor hun plezier komen. Ik zou niet voor mezelf instaan als ik daar met een dochter of vriendin langs zou moeten. Laat ze lekker bij een kerk gaan staan.
Welke extreemlinkse demonstraties zijn hiermee dan vergelijkbaar @Realist?