Johan Wagenaarkade in Utrecht wordt begin maart afgesloten voor doorgaand verkeer

Automobilisten kunnen vanaf begin maart niet meer via de Johan Wagenaarkade onder de Dafne Schippersbrug in Utrecht door rijden. Verderop in de straat komt namelijk nieuwbouw en daardoor verdwijnt ook een deel van de Johan Wagenaarkade.

Eind 2021 gaf het college groen licht voor de bouw van drie woonblokken aan het begin van de straat. Onder meer omdat het gebied deel gaat uitmaken van Rondje Stadseiland verdwijnt een stuk van de Johan Wagenaarkade, waardoor doorgaand verkeer geen gebruik meer kan maken van de straat.

Op 3 maart wordt de Johan Wagenaarkade door middel van een zogenoemde knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug afgesloten voor auto’s. Daarmee krijgen ook verschillende straten in de wijk een andere rijrichting. “We passen de verkeersborden aan, zodat de nieuwe rijroutes duidelijk zijn”, is te lezen in een wijkbericht van de gemeente.

Woningcorporatie Mitros gaat aan de Johan Wagenaarkade in Oog in Al drie woonblokken met 54 sociale huurwoningen bouwen. Op deze plek stonden drie blokken van zogenoemde duplexwoningen, met in totaal twintig adressen. Deze blokken waren volgens de gemeente verouderd.