John van den Heuvel over incident A2: ‘In Audi werden een bivakmuts en cryptotelefoon gevonden’

In de auto van de 36-jarige Utrechter, die donderdag op de A2 bij Utrecht na een incident aan de kant werd gezet, zijn onder meer een bivakmuts en een cryptotelefoon gevonden. Ook komt de verdachte voor in het Marengo-onderzoek. Dat zei misdaadjournalist John van den Heuvel zaterdagavond bij RTL Boulevard.

Donderdag werd de snelweg A2 bij Utrecht in beide richtingen afgesloten vanwege een politieactie. Al snel werd duidelijk dat het te maken had met de bedreigde misdaadjournalist John van den Heuvel. Er werd één voertuig aan de kant gezet en de bestuurder, een 36-jarige man uit Utrecht, werd aangehouden.

Bellen

De misdaadjournalist reageerde zaterdagavond in de uitzending van RTL Boulevard op het incident. Hij vertelde dat hij aan het bellen was toen het konvooi waarin hij meereed in Amsterdam richting de A2 reed. “Ik merkte daardoor niet goed wat er om mij heen gebeurde, al merkte ik wel dat we steeds sneller gingen rijden.”

Op een gegeven moment werd het telefoongesprek door een van de politiemensen in de auto onderbroken en kreeg Van den Heuvel te horen dat hij niet naar zijn volgende afspraak zou gaan, maar naar een beveiligde locatie.

Driebergen

Eenmaal aangekomen op deze beveiligde locatie, het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen, hoorde Van den Heuvel dat de beveiligers de indruk hadden gevolgd te worden door twee motorscooters, een snelle Audi en mogelijk nog een Audi. “Dat gaf de politiebeveiligers een onprettig gevoel.”

Terugkijkend op het incident benoemt de misdaadjournalist een aantal zaken die hem opvielen. Zo benoemt hij de spullen die in de auto van de verdachte zijn gevonden en ook dat hij in beeld is geweest bij het Marengo-onderzoek. “Onder meer omdat hij gevraagd zou zijn voor klusjes bij liquidaties.”

Gestolen

Daarnaast zegt Van den Heuvel dat de verdachte in zijn eigen auto reed. “Aanslagen en liquidaties worden vaak gepleegd met valse kentekenplaten of gestolen auto’s. Daar was hier geen sprake van. Het lijkt mij daarom ook onwaarschijnlijk dat je in je eigen auto zoiets plant.”

Zaterdag liet de advocaat van de verdachte nog weten dat haar cliënt van zijn werk kwam, te hard reed en misschien ook te dicht op de auto’s waar Van den Heuvel inzat.

