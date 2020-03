Het Utrechtse jongerenplatform Jong030 heeft een waarschuwingsvideo gemaakt voor jongeren. Verschillende Utrechters roepen op om zich te houden aan de nieuwe maatregelen in de coronacrisis.

De video is gemaakt naar Rotterdams idee, maar is nu ook met bekende Utrechters gedaan in de Domstad. Onder meer muzikant Tony Junior en voetballer Sean Klaiber zijn te zien in de oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven.