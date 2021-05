Jonge Democraten openen pop-up XTC-winkel in Utrechtse binnenstad

De Jonge Democraten Utrecht openen woensdag een pop-up ‘XTC-winkel’ in de binnenstad. De jongeren willen met de symbolische actie aandacht vragen voor ‘het belang van de legalisering van XTC in Nederland’.

De komst van de winkel werd al aangekondigd met een Instagramaccount en verschillende posters die verspreid door Utrecht hingen, maar het was niet duidelijk wie er achter de actie zat. Naast de opening van de winkel, gaat Jonge Democraten Utrecht bij de Oudegracht, in de buurt van het stadhuis, snoepjes uitdelen in de vorm van XTC-pillen.

“Met deze actie willen we de discussie openen rondom het legaliseren van XTC in Nederland”, zegt Nyna Visser, voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht. “Het legaliseren van XTC zorgt ervoor dat niet alleen de drug veiliger wordt, maar dat er ook meer ruimte is voor voorlichting”, stelt Visser. Volgens Visser zorgt de regulering van XTC er verder voor dat criminaliteit rondom de drug wordt tegengegaan.

De Utrechtse afdeling van D66 pleitte in januari ook al voor het openen van een XTC-winkel in Utrecht. De winkel maakt onderdeel uit van een groter plan van de partij om de drugsaanpak in Utrecht te verbeteren. Op 12 mei organiseert de partij ook een discussieavond over het huidige drugsbeleid.