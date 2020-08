Jongen (14) gearresteerd voor ongeregeldheden in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Een 14-jarige jongen uit Utrecht is dinsdag aangehouden. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging tijdens de ongeregeldheden in Kanaleneiland op 14 augustus.

De politie zei eerder al dat er tijdens de rellen vooral personen zijn gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Dit betekende echter niet dat personen die bijvoorbeeld met stenen en vuurwerk gooiden de dans zouden ontspringen. Momenteel is de zoektocht naar deze verdachten gaande.

Eerder werden al drie personen gearresteerd voor opruiing. Ook is er in de tussentijd een 17-jarige jongen uit Utrecht opgepakt omdat hij stenen naar agenten zou hebben gegooid.

Onderzoeksteam

De politie zei het onderzoek naar de medeverdachten door te zetten. Een onderzoeksteam analyseert alle beschikbare beelden en verklaringen om meer aanhoudingen te kunnen doen.

Na de onrust in Kanaleneiland op 14 augustus is het nog een paar keer raak geweest in verschillende Utrechtse wijken. Zo moest de politie ook optreden in Overvecht, Hoograven en Ondiep. Vanavond vindt er in de Utrechtse gemeenteraad een vergadering plaats over de incidenten.