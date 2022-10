Jongen (17) gewond bij explosie in de buurt van de Tweede Westerparklaan in Utrecht; politie doet onderzoek

Bij een explosie in de buurt van de Tweede Westerparklaan in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is in de nacht van woensdag op donderdag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is een 17-jarige jongen uit Almere.

Volgens de politie kwam de melding over een mogelijke explosie vannacht rond 1.10 uur binnen. Hulpdiensten gingen naar de plek van het incident en troffen daar het 17-jarige slachtoffer aan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld. Mensen die iets verdachts hebben gezien rond het tijdstip van de explosie kunnen zich melden bij de politie. Ook mensen die camerabeelden hebben kunnen contact opnemen.

