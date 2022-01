Jongen die zou hebben opgeroepen tot rellen in Utrecht maakt bezwaar tegen online gebiedsverbod

De 17-jarige jongen die een online gebiedsverbod heeft gekregen nadat hij zou hebben opgeroepen om te gaan rellen in Utrecht heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van burgemeester Sharon Dijksma. Dat laat minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid weten op vragen van D66 in de Tweede Kamer. De burgemeester moet nu opnieuw gaan kijken naar het online gebiedsverbod.

Een ‘online gebiedsverbod’, het is een sanctie die zeer zelden gebruikt wordt en daarmee is het ook nog onbekend juridisch terrein. De jongen uit Zeist kreeg het verbod opgelegd nadat hij in november gearresteerd werd omdat hij ‘dreigende en opruiende’ uitlatingen zou hebben gedaan waarbij hij opriep om te gaan rellen in Utrecht.

Maar omdat het online gebiedsverbod nieuw is, roept het ook veel vragen op. Eerder vroegen D66 en DENK in de gemeenteraad al om opheldering over de nieuwe sanctie en ook in de Tweede Kamer was er aandacht voor de zaak. Burgemeester Sharon Dijksma verdedigde al eerder haar optreden en legde uit hoe de regel volgens haar in elkaar steekt.

Tweede Kamer

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft nu ook gereageerd. In haar beantwoording geeft ze onder meer aan dat de jongen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebiedsverbod. De burgemeester gaat nu opnieuw kijken naar de sanctie. Als ze opnieuw besluit om het online gebiedsverbod op te leggen, kan de Zeistenaar in beroep gaan. Dan gaat de rechter ernaar kijken. Dat kan interessant zijn omdat het om een nieuwe sanctie gaat waarbij – als het tot een beroepsprocedure komt – een rechter gaat kijken of een online gebiedsverbod op deze manier ook correct is.

De minister laat weten niet te willen oordelen over de juistheid van het besluit van Sharon Dijksma: “Vooropstaat dat het niet aan mij is om de merites te beoordelen van het besluit van de burgemeester van Utrecht. Dat is aan haar (in bezwaar) en eventueel aan de gemeenteraad en de rechter.”

Weinig ervaring

Ook erkent de minister dat er nog weinig ervaring is met ‘online mogelijkheden van gemeenten om de openbare orde te handhaven’. Yeşilgöz-Zegerius: “Met het handhaven van de openbare orde door inzet van instrumenten in de online omgeving door de burgemeester is nog beperkt ervaring opgedaan. Dit is ook onderkend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.” Op dit moment onderzoeken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid ook wat gemeentes eigenlijk mogen op het gebied van online monitoring in het kader van de openbare orde en veiligheid.

