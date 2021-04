Jongen zwaait met mes tijdens ‘vriendschappelijk gevecht’ op station Utrecht Centraal

Het leek erop dat vrijdag twee jongens met elkaar op de vuist gingen op station Utrecht Centraal. Eén van de twee vechtersbazen zwaaide daarbij ook nog eens met een mes. Het bleek uiteindelijk een ‘vriendschappelijk gevecht’ te zijn.

Bij de politie kwam vrijdag de melding binnen dat twee jongens aan het vechten waren op het station en dat één daarvan gewapend was. “De jongens gaven aan dat zij vriendschappelijk aan het stoeien waren geweest”, schrijft de politie op sociale media.

De jongen die het mes bij zich had is echter aangehouden en het steekwapen is in beslag genomen. De verdachte bleek daarnaast minderjarig.

Zijn ouders zijn naar het bureau gekomen om hem op te halen. “Wij hebben een goed gesprek met de ouders van de jongen gevoerd.”