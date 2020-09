Jongens halen geld op voor FC Utrecht-seizoenskaarten: cadeau in moeilijke periode

De drie fans Dirk Steenaart, David Weijnands en Thomas van Wees zamelen geld in om daar seizoenskaarten van FC Utrecht mee te kopen. Ze willen een seizoen lang wedstrijden cadeau doen aan mensen die het tijdens corona moeilijk hebben gehad.

“Er is toch niets mooiers dan even een middag nergens aan denken, lekker met mensen gezellig samen zijn en genieten van een pot voetbal”, vinden Dirk Steenaart, David Weijnands en Thomas van Wees. Ze zijn alle drie beheerder van een FC Utrecht-fanaccount en hebben zelf natuurlijk ook een echt ‘voetbalhart’. De drie kwamen bij elkaar met een wens om iets te doen voor de mensen die het moeilijk hebben gehad in de afgelopen tijd.

Aan twee kanten

Toen kwam het idee bij ze op om een actie te starten. Ze halen geld op om daar zo veel mogelijk seizoenskaarten mee aan te schaffen. Het mes snijdt aan twee kanten, denken de jongens: “Daarmee helpen we de club, maar kunnen we ook hen die het nodig hebben, zodra het kan en mag, een leuke wedstrijddag bezorgen.”

“We willen het hele seizoen door mensen, die bijvoorbeeld bij de voedselbank of in een ziekenhuis werken, een wedstrijd cadeau doen”, vertelt Steenaart. Ze zijn via hun Instagram-accounts op zoek naar de mensen die in aanmerking komen voor de actie.

Het initiatief heeft al steun gekregen van de supportersvereniging van FC Utrecht, Martin Jansen (beter bekend al weerman Martin) en Toby Rijk, supporter liaison officer van de club.

Actuele informatie over de actie vind je op Instagram ‘@vanons.vooruuu’.