Wachten op hulp? Jongeren geholpen met WachtVerzachter

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. Er is extra steun voor evenementen, sport, cultuur en welzijn en er wordt versneld geïnvesteerd in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doet de gemeente Utrecht, samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Dat is nodig in de strijd tegen het virus, maar minder goed voor ons sociale leven. Met name jongeren krijgen het zwaar te verduren, met klachten als eenzaamheid, depressiviteit of concentratieproblemen als gevolg. Wie psychische hulp zoekt, komt vaak op een wachtlijst terecht. De gemeente Utrecht biedt deze jongeren en jongvolwassenen de helpende hand door versneld ondersteuning mogelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld de WachtVerzachter in Utrecht gestart. Met hen kun je tijdens het wachten al werken aan je herstel.

“Wij zagen hier in de stad dat de coronamaatregelen echt een schaduwzijde hadden’’, vertelt wethouder Eelco Eerenberg. ‘’Daar hebben we wat mee gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld extra sport- en ontmoetingsactiviteiten voor jongeren gekomen en investeren we in vernieuwingen als de WachtVerzachter. De wachttijden in de jeugdzorg lopen op. Jongeren en studenten in onze stad zijn aan het wachten op hulp, en daar word je niet beter van. Dus daar moet je iets voor organiseren.’’

Herkenning en erkenning

De WachtVerzachter is bedacht door Liane Wolfert en Saskia Schurman. Wolfert: ‘’Als je angstig of depressief bent, gaat er vaak al een lange tijd overheen voordat je de stap naar een huisarts maakt. Als er vervolgens wordt besloten dat je psychologische hulp krijgt, kom je op een wachtlijst te staan. Met de WachtVerzachter willen we bereiken dat zodra jij aangeeft dat je hulp nodig hebt, je al binnen 24 uur bij ons terechtkunt. Vanaf dat moment zijn wij er voor jou, zodat je tijdens het wachten al kunt werken aan je herstel.’’

Bij de WachtVerzachter worden deelnemers gekoppeld met een ervaringsdeskundige; jongeren of oudere mensen die al verder in het proces zijn. Op welke manier en hoe vaak ze contact hebben, wordt aan hen overgelaten. Vanuit de WachtVerzachter wordt er elke week iets georganiseerd, zoals een wandeling, museumbezoek of picknick. ‘’De herkenning en erkenning van anderen is al helend. Om er gewoon over te kunnen praten, bijvoorbeeld dat je je eenzaam voelt. We zien dat mensen ook buiten de ontmoetingen om contact met elkaar hebben. Het is bijzonder mooi om te zien dat dat werkt’’, aldus Wolfert.

Een andere belangrijke functie van de WachtVerzachter is dat het snel kan worden opgemerkt als het wat minder met je gaat, vertelt Wolfert. ‘’Als iemand er een tijdje niet is, bellen we diegene op om te vragen hoe het gaat en te zeggen dat we diegene hebben gemist. Dat is heel belangrijk, want zo kunnen we al vroeg veel doen als het slecht gaat met iemand.’’

Beter voelen

Voordat de WachtVerzachter in Utrecht gelanceerd werd, was het al actief in Dronten. Het succes van het project zit hem er volgens Schurman in dat iedereen er mens is. ‘’Je bent niet je stoornis. Je bent welkom als mens, en niet omdat je bijvoorbeeld depressief of suïcidaal bent. We vragen niet naar jouw diagnose-stoornis, we vragen echt wat we voor je kunnen doen en wat je nodig hebt.’’

In sommige gevallen komt het voor dat deelnemers van de WachtVerzachter van de wachtlijst voor GGZ-zorg afgaan, omdat ze zich dankzij de WachtVerzachter al veel beter voelen. ‘’Het mooie van dit initiatief is dat dat gat van het wachten wegvalt, want je gaat dingen doen, ontmoet mensen’’, zegt wethouder Eerenberg. ‘’Op die manier word je al geholpen. Daarbij is het fijn dat mensen van de WachtVerzachter het al snel zien als het wat minder goed met iemand gaat.’’

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en zou je je graag willen aanmelden voor de WachtVerzachter in Utrecht? Of denk je dat je als ervaringsdeskundige iemand kunt helpen? Dan kun je een kijkje nemen op www.wachtverzachter.nu/utrecht of direct contact opnemen via [email protected] of 088-7878857. Heb je andere hulp of ondersteuning nodig? Wacht niet. Er zijn mensen die je kunnen helpen. Op de website https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/hulp-nodig-wacht-niet van de gemeente Utrecht vind je meer informatie.