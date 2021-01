Jongeren gooien op ‘t Goylaan in Utrecht stenen naar de politie

De forensische dienst van de politie is maandagavond in Utrecht bekogeld met stenen. Ze waren op dat moment onderzoek aan het doen bij de Albert Heijn aan ‘t Goylaan. Er zijn uiteindelijk drie verdachten aangehouden.

Rond 21.15 uur was er in de wijde omgeving van ’t Goylaan een harde knal te horen. Verschillende mensen lieten op sociale media weten de explosie gehoord te hebben. “Was te horen tot in Lunetten-Zuid. Schrok ervan”, is een van de reacties op Twitter.

Het bleek te gaan om zwaar vuurwerk waarmee de gevel van de Albert Heijn was vernield. Een ruit naast de ingang van de winkel was door de klap gesneuveld. Agenten die op de melding afkwamen konden al snel twee verdachten arresteren.

Stenen

Even later kwam ook de forensische opsporing ter plaatse om onderzoek te doen en bewijsmateriaal veilig te stellen. Terwijl zij aan het werk waren, werden ze vanuit het niets bekogeld met stenen door een groep jongeren. Niemand is hierbij gewond geraakt.

In de directe omgeving konden agenten nog een verdachte aanhouden. Bij het zoeken naar de daders is ook een helikopter ingezet. De politie is momenteel op zoek naar getuigen en vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden.