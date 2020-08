Jongeren in Utrecht spelen weer kat-en-muisspel met politie

De gemeente Utrecht heeft dinsdagavond weer een noodbevel afgegeven voor een deel van Kanaleneiland. Ook rond de Marnixlaan was het gisteravond weer onrustig. Op beide plekken staken jongeren vuurwerk af en werden er brandjes gesticht.

De politie was gisteravond zichtbaar aanwezig op meerdere plekken in de stad. Via sociale media wordt de afgelopen dagen steeds opgeroepen om in de avond- en nachturen trammelant te veroorzaken.

Het werd dinsdagavond vanaf 21.00 onrustig. Er werd onder meer een motor in brand gestoken onder de Marnixbrug. Ook rond de omgeving van de Rijnbaan in Kanaleneiland werd het vervolgens onrustig en bleven mensen op straat hangen. De politie heeft in de loop van de avond zeker vijf personen gearresteerd.