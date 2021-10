Jongeren in Utrecht gaan drie uur op een verhoging staan voor aandacht mentale gezondheid

Bij het regenboogfietspad op het Utrecht Science Park (USP) is zaterdag een evenement om aandacht te vragen voor de psychische gezondheid van jongeren. Van 12.00 uur tot 15.00 uur staan de deelnemers op een verhoging. Met het evenement, Last Man Standing, wordt ook geld opgehaald om jongeren die het psychisch moeilijk hebben te ondersteunen.

De deelnemers in Utrecht staan dus letterlijk en figuurlijk op voor jongeren met psychische problemen. In totaal doen honderden mensen mee, verspreid over verschillende steden in het land, zoals Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Het is de vijfde editie van het evenement en dit keer is er ook een locatie in Utrecht: bij het regenboogfietspad op het USP.

Volgens MIND, de organisator van het evenement, worstelen veel jongeren met psychische problemen als een depressie, burn-out, prestatiedruk en een eet- of angststoornis. “Maar liefst vier op de tien jongeren met psychische klachten durft hier niet over te praten”, schrijft de organisatie. “Ook veel studenten hebben het afgelopen jaar contact opgenomen met hulpverleners.”

Taboe

Hogeschool Utrecht-student Elias van Mourik, initiatiefnemer van het regenboogfietspad, vindt het evenement een goed initiatief. “Er rust helaas nog een taboe op mentale thematiek”, zegt hij. “We oordelen vaak ten onrechte op basis van iemands uiterlijk of andere kenmerken of iemand mentale problemen heeft of niet. Maar het kan iedereen overkomen.”

Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht steunen de actie. Ze roepen studenten en medewerkers op om mee te doen.

Er is tot nu toe ruim 83.000 euro opgehaald. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar de projecten MIND Young Academy en de MIND Young Studio. Daarmee zorgen jonge ervaringsdeskundigen vanuit MIND voor voorlichting, preventie en ondersteuning op scholen en online.