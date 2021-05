Jongeren in Leidsche Rijn krijgen nieuwe skateplek bij Vleutensebaan

Onder het spoorviaduct ter hoogte van de Vleutensebaan en Rijnkennemerland-Noord komt een nieuwe skateplek. “Jongeren krijgen een eigen plek om buiten te bewegen en elkaar te ontmoeten”, schrijft de gemeente Utrecht in een wijkbericht.

De plek waar de skatebaan moet komen is een open plek die niet direct een doorgaande verbinding is voor ander verkeer. De gemeente wil het daarom invullen als ruimte voor jongeren, zodat ze daar kunnen sporten en elkaar ontmoeten. De skateplek moet ook voorkomen dat jongeren op andere plekken in de buurt skaten, zoals op muurtjes en betonranden dichtbij woningen.

De ontwerper heeft de skateplek in samenwerking met ervaren skaters ontworpen. Er komen verschillende curbs (randen) en een flatbar (lage rail). Voor de baan worden zoveel mogelijk bestaande materialen uit het bouwdepot van de gemeente gebruikt.

De gemeente heeft verder geluidsonderzoek laten doen, waarbij skate-, praat- en schreeuwgeluiden zijn onderzocht. Volgens de gemeente blijkt uit het onderzoek dat er geen maatregelen nodig zijn. “Omdat het viaduct zo breed en open is, zal geluid niet gaan galmen”, staat in het wijkbericht. “Ook is de ruimte goed zichtbaar, wat bijdraagt aan de veiligheid.”

De bouw van de skateplek begint volgende week en gaat ongeveer twee weken duren.