Jongeren krijgen nieuwe hangplek aan de Middenwetering in Utrecht

Omdat het aantal jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern groot is en nog steeds groeit komt er deze maand een nieuwe plek waar zij kunnen samenkomen. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht nog een aantal plekken op het oog waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Volgens de gemeente zijn er in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern veel jongeren van tussen de 12 en 18 jaar oud, en het aantal neemt ook nog eens toe. Daarnaast zijn er nu niet voldoende plekken in de wijken waar zij kunnen samenkomen. In 2019 is daarom al besloten dat er meer ontmoetingsplekken moeten komen.

Sinds dat besluit zijn op verschillende locaties in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern al zulk soort ontmoetingsplekken gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de sportkooi in het Prinses Amaliapark, de sportcontainer in het Máximapark, de skatebaan in het Willem-Alexanderpark en de zitplek in Park de Hoge Weide.

Middenwetering

Binnenkort krijgen de jongeren een nieuw hangplek aan de Middenwetering. Deze maand wordt op de helling van de oever een kade gemaakt en komen er betonnen trappen. Er komt een overkapping van maximaal twee meter breed en twee meter diep. Op een van de drie wanden komt een tekening die is gemaakt door een leerling van het Leidsche Rijn College.

Daarnaast komen er fietsklemmen en een prullenbak. “Een wandelpad schuin op de helling maakt de plek ook toegankelijk voor mensen die niet gemakkelijk trappen kunnen lopen”, aldus de gemeente.

Reacties

In aanloop naar deze nieuwe ontmoetingsplek zijn op verschillende momenten buurtbewoners betrokken en er zijn dan ook meerdere reacties op de plannen binnengekomen. Zo zei iemand dat de locatie aan het water niet geschikt is omdat het geluid van jongeren gehoord zou worden door de bewoners van de woonboten.

“We verplaatsen de jongerenontmoetingsplek iets langs de oever richting het noorden. Zo zit er minder water en meer land tussen de plek waar de jongerenontmoetingsplek komt en de woonboten. Dit vermindert de geluidsoverdracht over het water”, liet de gemeente in een reactie weten.

Afval

In een andere reactie is te lezen dat er door de ontmoetingsplek zwerfafval in het water komt, dat moeilijk op te ruimen is. “Bij elke jongerenontmoetingsplek (JOP) wordt het zwerfafval dat op de zitplek en vooraan in het riet ligt dagelijks opgeruimd. Het zwerfvuil dat in het water terecht komt, blijft daar liggen en drijft niet weg. We verplaatsen de JOP waardoor het nu in een inham ligt waar het water stilstaat”, aldus de gemeente.

Tot slot vond iemand dat de zitplek ‘geen fraaie entree’ van de buurt zou zijn.

“De gemeente heeft eisen waaraan alle ontwerpen in de openbare ruimte aan moet voldoen, daaraan voldoet deze voorziening. Het huisje is speciaal voor de gemeente ontworpen door een ontwerper. Wij krijgen daarover van omwonenden ook complimenten, maar dat is ook iets subjectief.”

Andere plekken

Naast deze plek aan de Middenwetering heeft de gemeente nog drie nieuwe ontmoetingsplekken in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern op het oog. Deze moeten in het Archeologiepark, bij Haarzicht en bij Zonnedauw worden aangelegd. Bekijk de website van de gemeente voor meer informatie over de bestaande en komende ontmoetingsplekken.