Jongeren stappen op de fiets voor rave door Utrecht

Tegelijk met acht andere steden in Nederland wordt er op 7 mei een fietsrave georganiseerd in Utrecht. Ruim 200 deelnemers willen die dag door de stad fietsen om aandacht te vragen voor de ‘toenemende geestelijke problematiek’ onder jongeren door de coronacrisis.

Het is de tweede keer dat de jongeren op de fiets stappen in Utrecht. Onder begeleiding van een muziekbakfiets gaat de groep op vrijdagavond een ronde door de stad maken. Ook in zeven andere steden wordt er gefietst.

De groep wil aandacht vragen voor de positie van jongeren tijdens deze coronacrisis. In een persbericht schrijven de initiatiefnemers: “Het huidige beleid zorgt ervoor dat er veel nieuwe problemen op de loer liggen: enorme stagetekorten, minder perspectief op een baan, oplopende studieschulden, eenzaamheid en depressie. Al ruim een jaar horen we ‘het is maar een jaar’, ‘het is maar een feestje’, ‘er zijn ergere dingen’. Maar ondertussen biedt de situatie steeds minder uitzicht en perspectief. Voor veel jongeren is deze onzekerheid ondraaglijk.”

Positief geluid

De initiatiefnemers benadrukken dat ze snappen dat de huidige situatie voor iedereen moeilijk is: “Wij ondermijnen niet andermans zorgen, maar opperen slechts de onze. We vragen hiervoor begrip en erkenning.”

Daarom wil de groep vrijdagavond een ‘positief geluid’ laten horen over de positie van jongeren in deze crisis. In totaal doen negen steden mee, Eindhoven, Alkmaar, Utrecht, Maassluis, Leeuwarden, Hilversum, Haarlem, Katwijk, Rotterdam, met Fiets voor je Leven.