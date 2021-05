Jongeren steken droog gras in brand bij Haarrijnseplas; gebied van 100 vierkante meter in de as

Afgelopen weekend is tussen de Thematerweg en de Haarrijnseplas een gebied van 100 vierkante meter in de as gelegd. Volgens de politie is een groepje van vier of vijf jongens van ongeveer 12 jaar oud verantwoordelijk voor de brand.

De politie Vleuten-De Meern schrijft op Twitter dat de jongens droog gras in brand hebben gestoken, waardoor het gebied van 100 vierkante meter afbrandde. Het was volgens de politie de tweede brand in het gebied, afgelopen weekend.

Naast de natuur werden ook dieren in het gebied slachtoffer van de brand. Op een foto van de politie is onder meer te zien dat een vogelnestje in brand heeft gestaan.

“Blijkbaar hebben sommige mensen niet door hoe gevaarlijk brand kan zijn en wat voor schade daarmee aangericht wordt”, aldus de politie. “Door de branden wordt ook de leefomgeving van meerdere dieren verwoest.”

Was t lastig om even een paar tellen na te denken toen jullie dat droge gras in de fik staken? Thematerweg-Haarrijnseplas100m2 afgebrand en eerder dit weekend daar hetzelfde. 4 a 5 jongens, 12- 13 jaar, eentje met witte mountain-bike. Ouders? pic.twitter.com/jsNMybnGLf — Politie Vleuten-De Meern (@PolitieVDM) May 3, 2021

Meer dan vijf keer

De branden van afgelopen weekend waren niet de eerste in het gebied. Afgelopen twee weken moesten politie en brandweer meer dan vijf keer uitrukken naar buitenbranden in natuurgebieden.

Steeds waren de branden volgens de politie aangestoken. “Hierbij zijn jeugdigen gezien die kort na het ontstaan van de brand hard wegfietsen”, schrijft politie daarover.