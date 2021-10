Jongerenwerk Utrecht op pad met nieuw mobiel buurthuis in Ondiep en Pijlsweerd

Jongerenwerk Utrecht (JoU) rijdt vanaf komende dinsdag rond met een nieuw buurthuis-busje. In Ondiep en Pijlsweerd gaan jongerenwerkers met het busje op pad om zo jongeren te bereiken die niet zo makkelijk naar het buurthuis of de grote JoU-activiteitenbus kunnen komen.

Hassan Touh is initiatiefnemer van de mobiele ontmoetingsplek. “Met deze kleinere bus kunnen we naar delen van de wijk waar we tot nu toe niet konden komen”, zegt de jongerenwerker. “Zo kunnen jongeren dicht bij huis activiteiten doen die je ook bij het buurthuis vindt.”

In de bus kunnen jongeren bijvoorbeeld op de PlayStation spelen of een bordspel doen. “Buiten hebben we een luifel zodat we ook een terras kunnen maken. We kunnen sport- en spelmateriaal meenemen en die op de locatie gebruiken. En natuurlijk zijn we er ook voor een praatje en een luisterend oor.”

Tapijtje leggen

De bus heeft een stroomvoorziening die werkt op zonnepanelen. Verschillende jongeren hebben geholpen met de inrichting. “Samen hebben we de bus omgebouwd tot mobiel buurthuis”, zegt Touh. “Het logo dat je op de motorkap ziet is samen met jongeren bedacht. Ook hebben ze geholpen met lichte klussen, zoals het leggen van een tapijtje.”

Burgemeester Sharon Dijksma kwam alvast een kijkje nemen bij de bus. Vanaf volgende week gaat de bus drie tot vier dagen per week naar verschillende locaties in Ondiep en Pijlsweerd. Touh roept jongeren en bewoners van de wijk op om vooral met ideeën en locaties te komen voor de bus.