Jongerenwerk Utrecht organiseert FIFA-toernooi in kerstvakantie met finale in de Galgenwaard

Op 29 december en 2 januari organiseert Jongerenwerk Utrecht (JoU) een FIFA-toernooi voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De eerste ronde van het toernooi is online (16.00 uur tot 20.00 uur), de acht finalisten spelen tegen elkaar in de Galgenwaard.

De wedstrijden eind december spelen de deelnemers gewoon vanuit huis. De acht beste spelers gaan door naar de finale op 2 januari (15.00 uur tot 18.00 uur). Die vindt plaats in de Galgenwaard en is te volgen via een livestream.

Alleen jongeren die in Utrecht wonen kunnen zich aanmelden om mee te doen. De beste speler van het toernooi wint een PlayStation 5.

Ook de rest van de deelnemers maakt kans op een prijs: onder hen wordt een PlayStation 5 verloot. “Bij ons maakt het niet uit of je pro of amateur bent”, aldus JoU.