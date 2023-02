Jongetje (7) stapt op Utrecht Centraal in zijn eentje op de trein naar Woerden als vader kaartje staat te kopen

Een heel avontuur voor een 7-jarige jongen donderdagochtend in Utrecht. Het jongetje stapte op Utrecht Centraal in zijn eentje op de trein, terwijl zijn vader bij de automaat een kaartje aan het kopen was. Een conducteur trof de jongen tot zijn verbazing alleen aan in de trein van Utrecht naar Leiden en schakelde de politie in.

Twee wijkagenten werden naar het station in Woerden gestuurd om de jongen op te vangen. Daar aangekomen troffen ze naar eigen zeggen ‘een vrolijke en rustige jongen’. Maar daarmee was zijn vader nog niet gevonden. Het jongetje bleek van buitenlandse afkomst. Hij en zijn familie wonen nog maar net in Nederland waardoor de agenten te maken hadden met een flinke taalbarrière.

De school van de jongen bleek een melding te hebben gedaan bij de politie, waardoor de politie contact kon opnemen met de vader van de jongen. De jongen bleek alleen in de trein te zijn gestapt toen zijn vader een kaartje stond te kopen. Toen de vader doorkreeg wat er aan de hand was, waren de treindeuren al dicht en reed de trein weg richting Woerden.

De politie heeft de jongen meegenomen en teruggebracht bij zijn vader. “De jongen leek het een mooi avontuur te vinden, vader iets minder”, aldus de wijkagenten. “Na de ontlading van alle stress, konden vader en zoon weer samen op pad.”