Joodse begraafplaats en synagogecomplex in Utrecht krijgen opknapbeurt

De Joodse gemeenschap in Utrecht gaat de begraafplaats aan het Zandpad en het synagogecomplex in het centrum restaureren. De Nederlands-Israëlitische Gemeente Utrecht (NIG Utrecht) inventariseert komend jaar wat de werkzaamheden zijn en maakt een zesjarenplan.

De Joodse begraafplaats aan het Zandpad uit 1809 is al ruim dertig jaar een Rijksmonument. Op het terrein zijn minstens 800 graven te vinden, waarvan vele volgens NIG Utrecht een historische waarde hebben. Het te restaureren pand bij de begraafplaats bestaat uit een poortgebouw, aula, een dienstwoning en een apart staand metaheerhuis.

Het synagogecomplex aan de Springweg is een gemeentelijk monument. Dat zegt het bestuur van NIG Utrecht in zijn geheel te willen restaureren. Het complex is bijzonder: het is de enige synagoge van architect Harry Elte die niet in Amsterdam staat.

Het gaat om de meest grootschalige restauratie die de NIG Utrecht in de laatste veertig jaar heeft laten doen. De gemeenschap is van plan om de projecten te gaan bekostigen door fondsenwerving.