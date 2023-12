Joost Gijzel komt met ludiek idee: hang straatnaambordje Nâchtegaolstraot op om Utrechts dialect in leven te houden

Utrechter Joost Gijzel zou graag zien dat in de Nachtegaalstraat een straatnaambordje komt in stadsdialect: de Nâchtegaolstraot. “Het Utrechtse dialect is erfgoed, en daar moeten we goed voor zorgen.”

Gijzel kwam op het idee nadat hij Tineke Schouten in het RTL4-programma ‘Blabla met Schaap’ hoorde vertellen dat in deze straatnaam bijna alle klanken van ’t Uteregs verscholen zitten. “Ik vond dat zo ontzettend leuk dat ik er iets mee wilde doen. Als productontwerper ben ik maar meteen voortvarend aan het werk gegaan, en maakte een straatnaambord.”

Volgens de Gijzel is het stadsdialect erfgoed: “En daar moeten we goed voor blijven zorgen. Dat klinkt natuurlijk vrij groot, maar door dit soort kleine acties blijft er aandacht voor. We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid dat het dialect blijft bestaan.”

Gijzel noemt als voorbeeld ook Koos Marsman, de onofficiële ambassadeur van de vollekstaol. Hij maakte onder meer het ‘t Uteregse Leesplankie, schrijft columns in ’t Uteregs en geeft lezingen. “Dat is natuurlijk ook heel leuk voor de stad.”

Gijzel heeft ook al een plekje bedacht voor het straatnaambord: “Vlakbij de hoek met de Maliesingel, daar moeten mensen vaak wachten voor het verkeerslicht en zien zoveel mogelijk mensen het bordje.” Hij gaat het idee voorleggen bij de gemeente Utrecht.