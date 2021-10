Joris Prins (32) uit Utrecht sinds vrijdag vermist

De 32-jarige Joris Prins uit Utrecht is sinds vrijdag vermist. Hij is het laatst gezien in de Monseigneur van de Weteringstraat in Buiten Wittevrouwen.

Prins is sinds vrijdag omstreeks 11.50 uur vermist. Hij is volgens de politie in onbekende richting vertrokken.

De man is te herkennen aan een bril met zwarte rand en wat langer, blond, achterovergekamd haar. Hij heeft daarnaast een vlassig baardje.

Mogelijk draagt Prins een zwarte capuchontrui van het merk Oakley, een blauwe spijkerbroek en witte sneakers. Hij heeft volgens de politie tot slot een grijs rugtasje bij zich.