‘Journalist van Zembla kreeg onterecht strafblad na aanhouding in UMC Utrecht’

Zembla-journalist Ton van der Ham kreeg onterecht een strafblad nadat hij werd aangehouden in het UMC Utrecht. Dat vindt de Nationale Ombudsman na onderzoek. Van der Ham werd op 13 april 2018 aangehouden op verdenking van lokaalvredebreuk, maar de zaak werd geseponeerd.

Het Openbaar Ministerie besloot destijds om de zaak te seponeren, maar Van der Ham was volgens het OM wel officieel schuldig aan huisvredebreuk. Als gevolg daarvan kreeg de journalist een strafblad. ‘Onbegrijpelijk’, vindt de Nationale Ombudsman.

De Ombudsman vindt dat journalisten “vanwege de belangrijke maatschappelijke rol die zij in een democratische samenleving vervullen” beschermd moeten worden tegen ongegronde beschuldigingen die hen belemmeren in hun werk.

Hij vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) een nieuw besluit moet nemen. “In die nieuwe beslissing moet het OM rekening houden met de gevolgen voor journalisten, niet alleen voor verzoeker zelf, maar ook voor de beroepsgroep”, aldus de Ombudsman.

Fatale fout

Verslaggever Ton van der Ham, van het televisieprogramma Zembla, werd in 2018 aangehouden tijdens een lezing in het UMC Utrecht. Er werd door de terminaal zieke Adrienne Cullen een lezing gegeven over een fatale fout van het ziekenhuis, waardoor ze niet meer genezen kon worden. Cullen is inmiddels overleden.

Cullen zou onder meer Van der Ham hebben gevraagd om aanwezig te zijn bij de lezing. Het UMC gaf meerdere journalisten toestemming om in de zaal te filmen, maar Ton van der Ham mocht er niet in. Hij zou buiten wachten om na de lezing een interview te doen met Cullen. Nadat de verslaggever en zijn cameraman zich hadden opgesteld voor het interview werd Van der Ham door de beveiliging van het ziekenhuis aangehouden voor lokaalvredebreuk.

