Jubileumeditie Heroes Dutch Comic Con in Jaarbeurs Utrecht opnieuw uitgesteld vanwege corona

De tiende editie van het Heroes Dutch Comic Con gaat niet door op 20 en 21 november. Het uitverkochte evenement is geen doorstroomlocatie en moet daarom opschuiven naar 26 en 27 maart 2022.

Het opschuiven van Heroes Dutch Comic Con is een ‘noodgedwongen besluit’ volgens de organisatie. De organisatie ging na de aankondiging van de nieuwe maatregelen nog in overleg met de Jaarbeurs en de gemeente Utrecht, maar Heroes Dutch Comic Con heeft pech. Het wordt namelijk niet aangemerkt als doorstroomlocatie maar als evenement. Daarom moet het zich houden aan strengere maatregelen, zoals een maximumaantal bezoekers.

De Dutch Comic Con werd afgelopen jaar al meerdere keren verplaatst vanwege de coronamaatregelen en moet het evenement nu dus weer opschuiven.

129 dagen

“Opnieuw slecht nieuws voor de 40.000 mensen die een kaartje kochten voor het evenement”, zegt Boet Havenaar namens de organisatie van Heroes Dutch Comic Con. “Zij moeten nu nog eens 129 dagen langer op het jubileumfeest wachten.”

Havenaar: “Dat doet pijn voor onze trouwe fans en ook voor ons, want wij hebben alles in het werk gesteld om tegemoet te komen aan de eisen van de gemeente Utrecht zodat we weer een comic con konden organiseren.”