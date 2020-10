Julianapark in Utrecht blijft komende week twee uur langer open

Het Julianapark in Zuilen blijft de komende week open tot 19.00 uur, in plaats van 17.00 uur. Buurtbewoners gaven aan het park graag langer open te willen. Donderdag volgden ook vragen van politieke partijen aan de wethouder.

Bewoners vroegen de gemeente onlangs op Twitter naar de sluitingstijden van het park. Veel mensen werken vanwege de coronamaatregelen thuis en zeggen behoefte te hebben aan een wandeling in het park na werktijd.

De gemeente liet weten dat de openingstijden van het park afhankelijk zijn van de seizoenen en onder andere te maken hebben met de biologische klok van de herten in de dierenweide. De gemeente wil de herten daarom rond zonsondergang rust geven. Ook het ontbreken van verlichting in het park speelt een rol: de gemeente wil voorkomen dat mensen in het donker in het park worden ingesloten. Als het nog licht is, is er tijd om mensen erop te wijzen dat het park dichtgaat.

Wethouder Diepeveen zei donderdag echter dat het park de komende week twee uur langer open kan, omdat de zon half oktober nog niet om 17.00 uur open is. Ook wil hij nog eens goed kijken naar de relatie tussen de zonsondergang en de openingstijden. “Het valt me op dat het hier en daar anders kan en dat er wel iets ruimere openingstijden kunnen zijn.” De wethouder wil de nieuwe, tijdelijke openingstijden aan de buurt duidelijk maken met borden op het hek van het Julianapark.