Juridisch getouwtrek over vergunningen commerciële vaartuigen in Utrechtse wateren

Er is juridisch getouwtrek ontstaan over de vergunningen van commerciële vaartuigen in Utrechtse wateren. Een verhuurders van bootjes is naar de rechter gestapt omdat hij een exploitatievergunning wilde voor onbepaalde tijd. De gemeente weigerde die te geven, maar de rechter stelt de exploitant in het gelijk.

Commerciële vaartuigen zijn onder meer fluisterbootjes, kano’s en waterfietsen voor de verhuur en kleine rondvaartboten en passagiersschepen. De gemeente hanteert voor deze vaartuigen een zogenoemd limietenstelsel – een maximum – om hinder, gevaar en overlast tegen te gaan.

Bij een limietenstelsel hoort ook dat vergunningen voor bepaalde tijd worden afgegeven. Binnen een limietenstelsel mogen op grond van de Europese Dienstenrichtlijn namelijk geen vergunningen voor onbepaalde tijd worden verleend.

Rechter

De exploitant die naar de rechter stapte, vroeg de gemeente in 2019 om zijn exploitatievergunning om te zetten naar een vergunning voor onbepaalde duur. Omdat dat niet kan binnen het limietenstelsel van de gemeente, is de aanvraag afgewezen. Nadat de exploitant in bezwaar in het ongelijk werd gesteld, is hij bij de rechtbank in beroep gedaan.

De rechtbank heeft het beroep in februari gegrond verklaard en de vergunning van de exploitant omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Volgens de rechter heeft de gemeente niet aan kunnen tonen dat er sprake is van een “dwingende reden van algemeen belang” waardoor het nodig is om vergunningen voor bepaalde tijd te verlenen.

Limietenstelsel ingetrokken

Door de uitspraak van de rechter en het feit dat vergunningen voor onbepaalde tijd niet binnen een limietenstelsel passen, heeft de gemeente besloten het limietenstelsel in te trekken. De lopende vergunningen voor commerciële vaartuigen worden dus aangepast van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd. De exploitanten worden door de gemeente op de hoogte gesteld dat er nieuw beleid wordt ontwikkeld en dat dit nieuwe beleid kan leiden tot het eventueel opnieuw instellen van limieten.

De gemeente wijst erop dat met het afschaffen van de limieten alle aanvragen voor exploitatievergunningen die voldoen aan de voorwaarden, worden toegekend. Volgens de gemeente is het denkbaar dat het hierdoor drukker wordt op het water.

Toch verwacht de gemeente dat de daadwerkelijke toename waarschijnlijk meevalt, onder meer omdat alleen vergunningen worden uitgegeven voor emissievrije (elektrisch aangedreven) schepen en omdat er geen ligplaatsen beschikbaar zijn en dat belangrijk is voor het exploiteren van een boot.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak.