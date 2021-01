Juridische strijd begint weer; organisaties in beroep tegen verbreding van de Ring Utrecht A12/A27

De Kerngroep Ring Utrecht samen met zeven andere organisaties beroep aangetekend tegen de verbreding van de Ring Utrecht A12/A27 naar 2×7 rijstroken. De organisaties achten nut en noodzaak van het inmiddels op €1.490.000.000 begrote project niet onderbouwd.

De Ring Utrecht is volgens sommigen ook wel ‘de draaischijf van Nederland’. Hier komt het verkeer samen uit en naar verschillende richtingen van het land. Dit verkeer neemt op langere termijn toe, meent het kabinet. Als gevolg van de toename ontstaan er op den duur files. Die zorgen niet alleen voor vertragingen op de weg, maar ook voor toenemende hinder voor de omgeving van de Ring Utrecht.

Vernietigd

In 2019 werd een eerste tracébesluit, die de verbreding mogelijk moest maken, al door de rechter vernietigd. Dat kwam toen door de stikstofcrisis. Daarom is door de minister in november een nieuw tracébesluit getekend voor de aanpassing van zowel de A12 als de A27.

Op het traject van ruim twintig kilometer komen extra rijstroken. Minister Van Nieuwenhuizen: “Met dit nieuwe tracébesluit hebben we de basis gelegd voor een vernieuwde Ring Utrecht: de extra capaciteit zorgt ook voor minder verkeer op andere wegen in en om Utrecht. En er komt meer groen en minder geluid. Als de economie straks weer aantrekt, en de wegen weer voller worden, moeten we onze infra op orde hebben.”

Tegenstanders

Dat is hoe het kabinet erover denkt. Bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn het niet eens met de plannen voor de vernieuwing van de ringweg. Daarom heeft de Kerngroep Ring Utrecht samen met zeven andere organisaties beroep aangetekend tegen dit nieuwe tracebesluit. Daarmee begint een nieuwe juridische strijd over de verbreding van de snelwegen.

Gevoelig is onder meer de kap van bomen op Landgoed Amelisweed. “Aantasting van een waardevol natuurgebied als Amelisweerd is slechts mogelijk als nut en noodzaak bewezen is en er geen ander alternatief is. Het tracébesluit voldoet aan geen van deze criteria. De gehanteerde verkeersprognoses voor het verre jaar 2040 lijken willekeurig van aard en bovendien onvoldoende als onderbouwing voor de gekozen oplossing. Daarentegen kan een verder uitgewerkt SUUNTA variant (2×6 stroken binnen de bestaande bak) aan alle verkeerskundige eisen voldoen.”

Het beroep richt zich onder meer de gevolgen voor natuurlijk, milieu en omwonenden als de snelweg verbreed wordt. Alle 72 pagina’s van het beroepsschrift zijn hier te downloaden, als pdf.