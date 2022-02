Kaarsjes en lichtjes voor acceptatie op het Domplein; ‘Laat elke liefde schijnen’

Op het Domplein is maandagavond een stille demonstratie georganiseerd voor alle vormen van liefde die nog niet veilig en openlijk geuit kunnen worden. Onder de slogan ‘Laat elke liefde schijnen’ werden bij het homomonument op het plein kaarsjes en lampjes aangestoken. De wind gooide een beetje roet in het eten, waardoor de kaarsjes naar de luwte tussen de Domkerk en het verzetsmonument verplaatst werden.

Volgens organisator Simon Timmerman, een bekend gezicht in de Utrechtse LHBTI-gemeenschap, kunnen stellen van hetzelfde geslacht nog te vaak op negatieve reacties rekenen wanneer ze bijvoorbeeld hand in hand lopen. “Dat is onacceptabel, zeker in Utrecht, een stad die als zeer vrij en progressief wordt gezien.”

Op de plek waar de demonstratie werd gehouden ligt een gevoelig stukje Utrechtse geschiedenis. In de 18e eeuw lagen hier de ruïnes van het ingestorte middenschip van de Domkerk, een plek waar homomannen elkaar opzochten. Tussen 1730 en 1731 werden ruim 40 mannen veroordeeld tijdens de Utrechtse sodomieprocessen.

Vervolgens verspreidde de jacht op ‘sodomieten’ zich naar de rest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar nog eens ruim 300 processen plaatsvonden, die in veel gevallen leidden tot de doodstraf.

Timmerman organiseerde eerder als voorzitter van COC Midden-Nederland meerdere edities van de Walk of Love, een herdenking na de aanslag op gayclub Pulse in Orlando en een bijeenkomst als reactie op de Nashville Verklaring. ‘Laat Elke Liefde Schijnen’ is onderdeel van zijn persoonlijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

