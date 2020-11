‘Kabinet komt komende jaarwisseling met algeheel vuurwerkverbod’

Het kabinet wil dat al het vuurwerk verboden wordt tijdens komende jaarwisseling. Dit schrijven verschillende media op basis van Haagse bronnen. Later deze week moet het nieuws officieel naar buiten komen.



Het gaat om een tijdelijk verbod, dat voorlopig alleen aankomende jaarwisseling van kracht is en bedoeld is als coronamaatregel. Door een algeheel vuurwerkverbod worden de zorg en de politie ontlast, is het idee.

De beroepsvereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, politiebond ACP en de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen spraken ook al eerder hun steun uit voor een verbod.

Permanent

Er zijn meerdere partijen in de Tweede Kamer die voor een permanent vuurwerkverbod zijn. Daar lijkt tot op heden nog geen meerderheid voor. Door de coronacrisis is er nu wel een meerderheid voor een tijdelijk verbod. Ook in de gemeenteraad van Utrecht speelt de discussie over een verbod.

Later deze week moet formeel duidelijk worden dat er een vuurwerkverbod komt. Dan wordt waarschijnlijk ook helder hoe vuurwerkverkopers gecompenseerd worden.