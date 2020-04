Meeste coronamaatregelen verlengd tot 20 mei; op paar punten versoepeling

Het kabinet heeft dinsdag een lichte versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo gaan de basisscholen vanaf 11 mei weer open en mogen kinderen onder bepaalde voorwaarden weer sporten. Andere maatregelen zoals het sluiten van de horeca, thuiswerken, anderhalve meter afstand en de bezoekersregeling voor verpleeghuizen worden verlengd tot 20 mei. Evenementen mogen voor 1 september niet plaatsvinden.



De nieuwe maatregelen werden dinsdag in een persconferentie toegelicht door premier Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM. Rutte zei dat de basisscholen, het speciaal onderwijs voor kinderen tot en met 12 jaar en de kinderopvang na 11 mei weer geheel of gedeeltelijk open kunnen gaan. Hoe dit er precies uit gaat zien verschilt per instelling.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 28 april weer in de buitenlucht in teamverband sporten en zij hoeven daarbij geen anderhalve meter afstand te houden. Ook jongeren tot en met 18 jaar mogen weer buiten sporten, maar wel op anderhalve meter afstand.

20 mei

Alle andere maatregelen die eerder waren genomen blijven van kracht en worden verlengd tot 20 mei. Dit betekent dat de horeca nog minimaal vier weken gesloten blijft en ook de bezoekersregeling voor verpleeghuizen wordt voor dezelfde periode verlengd.

Ook moeten mensen blijven thuiswerken, anderhalve meter afstand blijven houden en alleen naar buiten gaan om een frisse neus te halen of boodschappen te doen.

Evenementen

Daarnaast gaan alle evenementen die voor 1 september waren gepland niet meer door. De premier zei hiermee recht te doen aan duidelijkheid bij de organisatoren. Ook geeft Rutte hiermee gehoor aan een verzoek van verschillende Nederlandse burgemeesters. Dit betekent ook dat alle voetbalwedstrijden tot 1 september niet doorgaan.

Een week voor 20 mei vindt er weer een persconferentie plaats waarin vervolgstappen worden bekendgemaakt.

De maatregelen op een rij

Bron Rijksoverheid:

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.

Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.

De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.

Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.

Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.