Kabinet kondigt versoepelingen aan: ‘Bijna alles gaat weer open’

Horeca, bioscopen, musea, theaters, concertzalen, dierentuinen en pretparken mogen vanaf woensdag tussen 05.00 en 22.00 uur weer mensen ontvangen. Dat heeft minister-president Mark Rutte dinsdag bekendgemaakt tijdens de coronapersconferentie.

“We zetten een grote stap om Nederland verder van het slot te halen, terwijl de besmettingscijfers door het dak gaan”, zei Rutte tijdens de persconferentie. “Ik doe vandaag een beroep op iedereen in Nederland. Laten we er samen voor zorgen dat Nederland verder opengaat en verder open kan blijven. Dat begint met het volgen van de regels.”

Bijna alle sectoren mogen vanaf woensdag dus de deuren weer openen. Bezoekers zijn overigens alleen welkom als zij een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Daarnaast is in alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht. Op doorstroomlocaties zoals musea geldt een maximum van 1 bezoeker per 5 vierkante meter en een maximumaantal van 1.250 personen.

Evenementen

Evenementen waar mensen geen vaste zitplaats hebben, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan. Grote evenementen, waar meer dan 1.250 bezoekers komen en waar mensen een vaste zitplaats hebben, zijn alleen buiten toegestaan.

Net zoals veel andere sectoren mogen ook supermarkten vanaf woensdag weer tot 22.00 uur openblijven. Eerder moest deze sector om 20.00 uur sluiten.

Ook voor scholen veranderen de regels. Vanaf morgen moeten leerlingen van het primair- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang thuisblijven wanneer zij klachten hebben of positief zijn getest. Eerder moest een hele klas thuisblijven bij drie of meer besmettingen. Nu is dat dus niet meer het geval

