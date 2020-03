Kabinet neemt uitzonderlijke maatregelen voor banen en economie door coronacrisis

Het economisch noodpakket van het kabinet is dinsdagavond gepresenteerd. De banen en inkomens worden beschermd en de zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven ondersteund.

Bekijk een uitgebreid overzicht van alle maatregelen van het kabinet hier.

Er zijn vele miljarden beschikbaar om Nederlanders te helpen in deze onzekere tijd. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Ondernemers en zzp’ers

Zo kunnen ondernemers die omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Daarvoor is ook een voorschot mogelijk van het UWV. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Daarnaast kunnen ook zzp’ers een regeling tegemoet zien. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Versoepelingen

Er komt ook een versoepeling van het uitstel van betaling voor belasting en een verlaging van boetes van de Belastingdienst.

Voor branches zoals de eet- en drinkgelegenheden en reisbranche is het moeilijk om de misgelopen inkomsten nog in te halen wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren.