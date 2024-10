Kabinet stopt financiering bevrijdingsfestivals, Utrechtse editie dreigt kopje onder te gaan

De Stichting Bevrijdingsfestivals heeft een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Karremans (VWS), omdat het kabinet geen geld meer wil uittrekken voor de festivals op 5 mei. Door het stopzetten van de financiering moeten sommige festivals per direct stoppen, zoals de editie in Utrecht.

De bevrijdingsfestivals worden gesteund door gemeenten en provincies, en ook het Rijk droeg in 2023 een steentje bij. De buffers van de festivals waren namelijk uitgeput door de coronacrisis en inflatie. Daardoor dreigden de festivals om te vallen.

Kaalslag

Van de steun die het oude kabinet vorig jaar nog gaf, is met het nieuwe kabinet niks meer over. Volgens Stichting Bevrijdingsfestivals is dat geen optie, omdat de evenementen daardoor geen financiële levensvatbaarheid hebben. Er wordt gesproken over ‘een behoorlijke kaalslag in het landschap van 5 mei’.

Ook schrijft de stichting in een brief aan staatssecretaris Karremans: “Wij zien natuurlijk ook dat de politieke werkelijkheid bezuinigingen voorschrijft. Tegelijkertijd: alles wat wij doen – allemaal, in welke functie en verantwoordelijkheid dan ook – begint en eindigt met de vrijheid zoals wij die nu kennen.”

Financiële knel

Een aantal bevrijdingsfestivals zou per direct moeten stoppen wanneer er geen financiering is van het Rijk, schrijft het AD. Het zou onder andere gaan om de editie in Utrecht. Het Utrechtse evenement verkeert al langer in zwaar weer. Zo werd de editie van 2023 in eerste instantie afgelast, maar door steun op het laatste moment kon de editie uiteindelijk toch doorgaan.

De financiële steun betekende altijd veel, vertelde Jarrel Beets, voorzitter van het Bevrijdingsfestival Utrecht eerder tegen DUIC: ““Eén miljoen bezoekers vieren jaarlijks de vrijheid op onze festivals door heel het land. Op deze manier blijft de toegang tot de Bevrijdingsfestivals gratis: het is een principieel punt dat iedereen de vrijheid moet kunnen vieren.”

Een woordvoerder van staatssecretaris Karremans laat aan het AD weten dat het bedrag van 1 miljoen euro in 2024 altijd was bedoeld als eenmalige steun. Er zou wel nog verder gesproken om tot ‘een visie’ te komen op de toekomst van de festivals.